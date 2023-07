Traité pour un cancer, Hendry téléphone et menace ceux qui le soignent en les traitant d'incompétents: "Je n'ai plus rien à perdre!"

"Il pète des câbles" régulièrement selon le parquet

Le 9 mai dernier, un voisin fait appel à la police après avoir été menacé avec une machette en rue par l'homme gravement malade. "Et cela sans raison. Deux témoins, qui travaillaient dans les bois, ont été témoins de la scène", confirme la substitute Garcez au parquet. Face à la police, pourtant, Hendry a nié la scène de menaces, osant même se montrer agressif avec les forces de l'ordre et tentant de se faire passer pour la victime de cette histoire.

Quand ce n'est pas en rue, Hendry aime aussi user du téléphone pour "péter son câble", dixit le parquet. Et même vis-à-vis de ceux qui tentent de soigner sa très lourde maladie. C'est ainsi qu'à deux reprises l'hôpital d'Auvelais a reçu l'appel de Hendry. "Il a appelé pour souligner leur incompétence et dire qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'il allait donc leur faire la peau. Tous étaient apeurés dès que le prévenu venait sur le site hospitalier", signale le parquet.

Un homme "dangereux": la prison est requise

Le Foyer de la Haute Sambre aussi fut dans le viseur du prévenu. Ne voyant pas avancer son dossier pour obtenir un nouveau logement, Hendry a alors insulté et menacé une employée de la société de logement.

Étant donné les vingt précédentes condamnations judiciaires et la dangerosité du prévenu, la substitute Garcez espère une condamnation à 2 ans de prison.

À la défense, on plaide un ultime sursis probatoire pour permettre à Hendry de vivre sereinement ces derniers jours de vie.

Jugement pour ce mardi.