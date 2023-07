Aiseau: des cosmétiques Musa, une marque haut-de-gamme "italienne, végan et sans essais sur les animaux" au salon Beverlly

Beverlly Van Petegem a 28 ans et tient son salon d'esthétique "Beverlly" depuis plusieurs années, à Aiseau. Après une pause de plusieurs mois, la jeune femme rouvre avec un nouveau concept: "je vais aussi commencer à vendre des produits Musa, une marque haut-de-gamme italienne, végan, pas testée sur des animaux et contenant très peu d'acrylates - auxquels beaucoup de gens sont allergiques", explique-t-elle. "Il y a des nombreux salons dans la région, mais on veut proposer cette nouvelle marque qui se lance depuis deux ans seulement en Belgique et dont je suis immédiatement tombée amoureuse. On n'est que 4 ou 5 à la proposer. Sur la région de Charleroi et de Namur, je serai la seule."