La Ducasse d'Heppignies fait son grand retour du 18 au 22 août

Au programme cette année, l'ouverture vendredi 18 août à 17h, concours de pétanque et soirée avec DJ. Samedi 19, jogging pour enfants et adultes, avant un concert "Tribute to Goldman" à 20h30 et une soirée musique française. Dimanche 20, ce sera la brocante (de 12 à 18h), et dès 15h une "après-midi des enfants" avec des jeux, spectacles et ateliers, avant une nouvelle soirée dansante "Retro pary". Le lundi 21, c'est tournoi de balle pelote et concours de lancer d'oeufs avant une soirée "back to the 90's - 2000's". La Ducasse se terminera mardi 22 août, après un nouveau tournoi de balle pelote "jeunes", une après-midi concerts pour seniors, avant un blind-test à 20h, un spectacle Cabaret à 21h30 et le feu d'artifice à 23 heures, suivi d'une dernière soirée "Red scandal".

Le tout est organisé par le comité des fêtes d'Heppignies, une asbl locale.