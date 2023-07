Voici les escape games à faire à Charleroi !

La plupart du temps, les jeux se déroulent sur une période de temps définie (1 heure) et coûtent 20 à 40€ par personne. "Souvent, ce sera de 2 à 6 joueurs, mais le nombre idéal la plupart du temps c'est 4 personnes", souligne William Loffel de Ludotrotter, à Charleroi.

Ce type de jeu, à mi-chemin entre l'énigme, le jeu de piste, le jeu de rôle et le jeu de plateau ("de société"), gagne en popularité partout... y compris au Pays Noir. On a donc fait le tour de l'offre sur Charleroi pour que vous et vos proches puissiez passer un bon moment ensemble.

Attention: réservations obligatoires!

La liste des jeux à Charleroi et dans les environs

La Visite de la Mine: Scénario catastrophe: un groupe de personnes est invité à visiter une mine, mais à peine entrés, un éboulement les bloque et les lumières s'éteignent. Il faudra réussir à s'échapper à temps pour survivre. (2 à 6 joueurs, 60 minutes, de 20 à 32€ par personne selon la taille du groupe. Ludotrotter, rue Tumelaire 6 - 6000 Charleroi)

Visite de la Mine, un escape game à Charleroi ©Ludoscape (Ludotrotter)

Le cabinet de Maître Hembise: Nous sommes en 1967. Vous êtes les héritiers de l'américaine Elizabeth Magie, la créatrice du "jeu du propriétaire" ancêtre du Monopoly. Me Hembise est un avocat véreux, basé à Charleroi, qui semble se tenir entre vous et votre héritage. Sous prétexte d'un rendez-vous, introduisez-vous dans son cabinet pendant qu'il n'est pas là pour trouver des preuves et des documents compromettants... Vous serez peut-être aidés par le personnel de maison. Décidément, personne n'aime Me Hembise. (2 à 6 joueurs, 60 minutes, 20 à 40€ par personne selon la taille du groupe. CharleroomS, Quai Arthur Rimbaud 15 - 6000 Charleroi. A noter que "Le procès Anspach", un jeu complémentaire, va ouvrir prochainement)

Le Cabinet de Me Hembise, de CharleroomS ©CharleroomS

Kalikazan - le Secret de la Nature: Vous êtes des scouts, plongés dans le noir complet au fin fond d'une forêt. Vous devez aider Kalikazan, un vieil arbre en train de mourir. Une expérience sensorielle (sans les yeux) unique, à vivre au frais toute l'année - même durant les canicules. (2 à 4 joueurs, 60 minutes, 20 à 40€ par personne selon la taille du groupe. CharleroomS, boulevard Tirou 139 - 6000 Charleroi)

Kalikazan, un escape game dans le noir complet, à Charleroi ©CharleroomS

Cap'turés: Vous étiez les trafiquants de drogue les plus recherchés de la région. Mais une erreur fatale vous a coûté votre liberté : c'est direction la prison. Vous aurez peut-être l'opportunité de vous évader avant votre transfert vers la prison la plus sécurisée du pays. (2 à 7 joueurs, 60 minutes, 25 à 45€ par personne selon la taille du groupe. Escap' ou pas cap, Quai Arthur Rimbaud 39 - 6000 Charleroi)

Cap'turés, un jeu de Escap' ou pas cap à Charleroi. ©Escap' ou pas cap

Décap'ités: Un nouveau boucher-charcutier vient de s'installer en ville et organise une soirée de dégustation "Meet the meat". Vous êtes des convives prestigieux, triés sur le volet pour cette mise à l'honneur des expériences gustatives autour de la viande fraîche. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que la viande fraîche, c'est vous. (2 à 7 joueurs, 60 minutes, 25 à 45€ par personne selon la taille du groupe. Escap' ou pas cap, Quai Arthur Rimbaud 39 - 6000 Charleroi)

Décap'ités, un jeu de Escap' ou pas cap à Charleroi. ©Escap' ou pas cap

Le Fantôme des Canterville: L'Impromptu théâtre est à l'arrêt: les meubles d'un ancien manoir ont été stockés ici et, depuis lors, un fantôme empêche la troupe de répéter. Vous êtes des spécialistes des activités paranormales, des "ghostbusters" appelés par le directeur pour débarrasser les bureaux, les décors, la salle, la scène et les coulisses du mal qui les ronge. (2 à 6 joueurs, 60 minutes, de 25 à 40€ par personne selon la taille du groupe. L'impromptu théâtre, avenue de l'Europe 68 - 6000 Charleroi)

Le fantôme des Canterville, un jeu à Charleroi ©L'impromptu théâtre

Mission Wallace: Le bureau de Charles Darwin a été entreposé dans une partie du musée non accessible au public. Le gardien fait des rondes. Vous avez une heure pour retrouver le manuscrit d'Alfred Wallace, qui a travaillé sur les mêmes thématiques que l'illustre auteur de la Théorie de l'Evolution, avant que le gardien ne revienne dans les couloirs où vous vous trouvez! (Maximum 6 joueurs, 60 minutes, 30€/groupe. Centre de culture scientifique de l'ULB, rue de Villers 227 - 6010 Couillet)

L'affiche de l'escape game "Mission Wallace" du CCS de Couillet. ©CCS

Où est caché le charbon de Nonno: L'énergie coûte cher en 2023, mais votre Nonno avait anticipé: il a confié qu'il avait caché une réserve de charbon quelque part dans la mine où il travaillait. Mais pour que n'importe qui ne le trouve pas, il a caché des indices. Vous pourrez aider, en famille ou entre amis, à retrouver le charbon de Nonno dans un coffre verrouillé par un code à 4 chiffres. (4 personnes maximum (1 adulte minimum), 45 minutes, 40€ pour le groupe avec l'entrée sur le site comprise. Le Bois du Cazier, rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle)

Retrouver le charbon de Nonno, un escape game familial au Bois du Cazier ©Bois du Cazier

Aidez Joseph à obtenir une prime: Vous êtes préposés à la loge, dans la mine. Le directeur vous a promis une prime si vous arrivez à remplir plusieurs missions précises. Fouillez les registres, procédez par élimination et déduction pour trouver les bonnes personnes pour certains jobs à 1.100 mètres de profondeur, retrouvez le propriétaire d'un foulard, distribuez des médailles. Une aventure à l'entrée de la mine. (4 personnes maximum (1 adulte minimum), 45 minutes, 40€ pour le groupe avec l'entrée sur le site comprise. Le Bois du Cazier, rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle)

Aidez Joseph à obtenir une prime, un escape game au Bois du Cazier ©Bois du Cazier

Ceci n'est pas - seulement - un logement: Vous louez un superbe Airbnb pour la nuit, dans une ambiance surréaliste à la Magritte avec ses chaises au plafond, ses miroirs et ses cadres de travers. Mais la maison est verrouillée: une lettre vous indique comment ouvrir la maison, mais une fois dedans encore des défis et des cadenas vous attendent. Aller aux toilettes, déverrouiller le frigo, accéder au petit déjeuner du lendemain, ouvrir les portes des chambres deviennent des défis, des énigmes, des casse-têtes. Une "boîte à triche" est disponible pour vous aider si besoin, sauf pour la plus difficile de toutes les énigmes: trouver le trésor de la maison . (Pour 2 à 7 personnes, une à deux nuits sur place, prix de l'Airbnb variable selon la saison + supplément "escape game" à 50€/2 personne, 60€/4 personnes, 70€/6 personnes. Localisé à Châtelet, par un couple passionné de jeux)

Ceci n'est pas - seulement - un logement. Un escape game / airbnb à Châtelet ©D.R.

La Cryptide de la Plate-Taille: Une mystérieuse créature rôde aux Lacs de l'Eau d'Heure. Durant deux heures, à l'extérieur, vous devrez résoudre des énigmes et peut-être retrouver le légendaire professeur Kriptemans, qui n'est jamais revenu de sa dernière expédition. Vous ne serez aidés que de votre smartphone et d'un maître du jeu au bout du fil durant la durée de l'escapade. (2 à 6 joueurs, 120 minutes, 15 à 30€ par personne selon la taille du groupe - forfait "Famille" à 80€. CharleroomS & Le Crocodile Rouge, route de la Plate Taille 99 - 6440 Froidchapelle)

La Cryptide de la Plate Taille, une collaboration CharleroomS et le Crocodile Rouge. ©CharleroomS

Le Village: Le rendez-vous est fixé au centre-ville de Charleroi. Votre guide vous emmènera dans un lieu insolite au départ de la place Verte, qu'il s'agisse d'un grenier, d'une cave ou d'un site abandonné... qui sait? Sur place, une étrange boîte à mystère vous attend. A vous de réussir à percer les énigmes de ce "Village", ce petit monde étonnant en trois dimensions, et découvrir la vérité. (4 à 5 joueurs, 60 minutes, 120€ environ. Rendez-vous à fixer au centre-ville de Charleroi au 0467/05.46.60)