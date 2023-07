Charleroi: l'expo Dupuis, la fabrique de héros sera une dernière fois en fête, au musée des Beaux-Arts, ces 12 et 13 août

Le succès de fréquentation a incité les partenaires de l’expo, Ville de Charleroi, MBA et Dupuis, au printemps, à prolonger l’exposition, qui devait initialement se terminer en juillet. Mais cette fois, ça y est: l’échéance approche et les nombreux objets, souvenirs, planches originales et albums de BD disponibles à la lecture repartiront dans leurs cartons ce vendredi 18 août.

Avant cela, cependant, cette Fabrique de héros vivra un dernier grand moment, puisque c’est tout un week-end de clôture, en animations et festivités, qui sera proposé ce samedi 12 et ce dimanche 13 août. Tout au long des deux jours, des visites guidées seront organisées, par les trois commissaires de l’exposition, à savoir Benoît Fripiat, Morgan Di Salvia et Thierry Tinlot. Le samedi, de midi à seize heures, le bédéiste Benoît Feroumont et les comédiens de la Ligue d’Improvisation Professionnelle vont se lancer dans des séances d’Impro BD. Les deux jours, tant samedi 12 que dimanche 13, verront aussi des démonstrations de mise en couleurs de planches de BD, par les coloristes du studio Cerise, de 14h à 17 heures. Enfin, des séances de dédicaces seront organisées, de 14h à 17 h. Attention, ces séances se dérouleront sans réservation, dans la mesure du temps disponible avec une seule dédicace par personne et par auteur. Samedi, il y aura Midam, Jacques Louis et Renaud Collin. Dimanche, ce sera le tour de Goum, Adam et Batem.

Du côté du Musée des Beaux-Arts, on conclut: "Huit mois d’exposition, plus de 20 000 visiteurs, cette expo créative, interactive et toujours surprenante a célébré les 100 ans des éditions Dupuis, entreprise carolo qui a exporté ses talents et ses héros dans le monde entier. Ce week-end de clôture sera une dernière occasion de faire la fête tous ensemble, avant la fermeture du 18 août".

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi se situe au cœur de l’espace muséal de la ville-haute, au 67 du boulevard Mayence. L’entrée de l’exposition de la collection permanente du musée est gratuite, la PAF pour l’expo Dupuis, la fabrique de héros est de 5€ (2,5€ pour les tarifs réduits).