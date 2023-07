Un an de prison ferme, sans mesure de faveur, pour des vols dans les voitures stationnées devant le Grand Hôpital de Charleroi

D’emblée, le voleur admet être "à la recherche de monnaie". Sur lui, les policiers découvrent pourtant bien plus que des pièces: un portefeuille avec de l’argent liquide, deux cartes de banque ne lui appartenant pas et un bracelet en or avec la gravure "sœur de cœur", visiblement pas à lui non plus.

D’après Said, ces différents objets ont été trouvés par terre…

Condamné à la prison ferme

Devant le tribunal correctionnel de Charleroi, l’homme détenu a finalement tout avoué. Oui, les objets ont bien été volés dans les trois voitures visitées.

En état de récidive pour vol avec violence, Said écope d’un an de prison sans la moindre mesure de faveur. Le parquet en souhaitait deux, la défense espérait une faveur insistant sur "l'absence de violence" lors des vols.