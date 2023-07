Un euro le cutter

Amine et Gabriel ont fait face, en deux fois, en pleine rue Turenne. D’abord, les deux hommes se sont verbalement attaqués, avant d’en venir aux mains. “J’ai reçu le premier coup, et j’avais le bras dans le plâtre. Alors, je me suis défendu”, expliquait Amine, se présentant comme étant “le boss de la rue Turenne”. Déterminé à en découdre, ce dernier est par la suite allé dans un magasin non loin pour se munir d’un cutter en échange d’une pauvre pièce d’un euro.

Après avoir reçu, outre des menaces, une pierre en plein torse, Gabriel a pu compter sur sa maman pour se sortir des griffes d’Amine et se mettre à l’abri dans le lavoir de sa mère. Sans antécédent judiciaire chez nous, Amine écope d’une double peine de prison : un an pour les violences et trois mois de plus pour le séjour illégal. Le tout avec un sursis simple.