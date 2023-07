Charleroi: un record de fréquentation pour le tournoi d'échecs, qui se poursuit jusqu'au samedi 5 août

Parmi ceux-ci, on relève trois joueurs Indiens dont deux maîtres internationaux mais aussi le grand maître lituanien Normunds Miezis, membre du Cercle royal des échecs de Charleroi (CREC). Le tournoi s’annonce d’ores et déjà qualitatif et intergénérationnel. Dans une ambiance de cathédrale, entièrement dédiée à la réflexion du prochain coup, puis de celui d’après et aussi loin qu’il est besoin, jeunes et moins jeunes s’affrontent sous l’œil attentif du comité organisateur qui connaît lui aussi un changement. Robert Romanelli a cédé la place à Laurent Delescaille à la tête de la structure. L’ancien président demeure néanmoins impliqué dans le Cercle et était présent pour le coup d’envoi du tournoi. "C’est important de donner un coup de jeune à la pratique des échecs à Charleroi et Laurent a des idées intéressantes", confiait Robert Romanelli.

Objectif 300

"Nous avons une équipe de bénévoles au top. Le redémarrage post covid avait bien fonctionné l’an dernier mais cette année, on peut vraiment dire que les années de crise sont oubliées", dit l’actuel président, qui ajoute: "L’objectif prochain sera d’atteindre les 300 joueurs lors du TIPC".

L’accent a été mis sur la retransmission en live de certaines parties, visibles depuis le site internet du CREC. Les dix premières tables, parmi lesquelles se situent les grands maîtres, sont reliées au système électronique DGT qui permet de suivre en temps réel les coups portés à l’adversaire. Les résultats finaux seront connus ce samedi 5 août.

En outre, ce tournoi est aussi une occasion pour le CREC de faire connaître cette discipline à de nouveaux intéressés qui peuvent rejoindre le Cercle tous les samedis au Complexe sportif de Roux.