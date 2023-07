”Je vole la marchandise des dealers” : l’excuse de Mohammed ne fonctionne pas

Le 27 juin dernier, non loin des travaux de l’avenue de Waterloo, la police est appelée par un ouvrier occupé à transformer les lieux. Ce dernier fut interpellé par le comportement de Mohammed, qui semble effectuer plusieurs allers-retours vers un chantier. Dans un état second, Mohammed est fouillé par les agents qui découvrent sur lui 6 g de cocaïne et 56 g d’héroïne. Plutôt énorme pour un “banal consommateur”.