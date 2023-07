”À la base, c’est du rhum blanc agricole, qui n’a pas vieilli, qui a juste été distillé et conservé dans des cuves en inox en Martinique”, explique-t-il. “Normalement, notre métier d’embouteilleur c’est de sélectionner une bonne distillerie, de retravailler l’alcool en le faisant passer dans des futs, de réduire le volume d’alcool, etc. Mais ici, c’est différent.” Le rhum de base est commercialisé par Wave Distil, à Dinant, et les épices viennent du Comptoir Africain, à Estinne. “On fait infuser ces épices un certain temps, avec une durée et une quantité bien déterminée pour chaque épice : écorce d’oranger, cannelle, cardamome, etc.” C’est embouteillé à Forchies-la-Marche, avec une étiquette créée par un dessinateur de BD belge imprimée à La Louvière, le tout dans une boîte qui vient de Courcelles.

L’Arindjî est aussi fabriqué sans colorant ni arôme artificiel, “et comme c’est fait à base de pur jus de canne à sucre, c’est un produit un peu plus ferme et un peu plus long en bouche, qui permet que les arômes se fixent bien, notamment au nez la marmelade d’orange. La plupart du temps, le rhum épicé est très commercial, très caramélisé, très sucré. Nous, on n’ajoute qu’une quantité minime de sucre, ce qui fait que c’est doux mais pas extrêmement sucré.”

À lire aussi

Sébastien Mottrie dit que son produit est plus polyvalent qu’il ne le pensait au début : créé pour être bu pur, il s’est rendu compte “un peu par hasard” que c’était aussi bien adapté pour des cocktails à base de tonic, de jus de fruit pétillant, etc. “Le restaurant gastronomique Céma Passion à La Louvière va d’ailleurs s’en servir de base pour son cocktail du mois d’août !”

Le rhum épicé “L’Arandjî” est fabriqué de façon artisanale, en cuves de 50 à 100 litres maximum. Créé en mars 2023, il n’est écoulé qu’en petites quantités : la troisième cuve vient d’être embouteillée. “On ne commercialise que par des cavistes, des restaurateurs ou des tables d’hôtes. Si un Carolo veut acheter une bouteille, il peut se rendre au Comptoir des Belges, à La Barrique ou à la Maison Demiautte. Il y a également le Léonidas de Mont-sur-Marchienne qui vend quelques bouteilles.”

> L’Arindjî, 40 % vol., Bottles&Legends. Comptez 35€ la bouteille de 50cl.