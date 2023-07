Tout juste sorti de prison, Amine doit déjà y retourner

Au mauvais endroit, au mauvais moment

À l’intérieur de la voiture, Hamza, Abdelkader et Amine sont contrôlés. Les deux premiers confirment d’emblée vendre de la cocaïne et de l’héroïne. Dans le bâtiment repéré par les policiers, la perquisition permet de saisir quelques autres grammes de cocaïne et d’héroïne. On est loin des “gros dealers de Charleroi”, mais cela s’avère suffisant pour conduire les deux hommes face à la justice.

Également dans la voiture, Amine, lui, jurait que la drogue découverte dans l’habitacle ne lui appartenait pas et qu’il s’est trouvé “au mauvais endroit au mauvais moment” alors qu’il voulait simplement se faire reconduire chez lui. Ce lundi matin, Hamza et Abdelkader ont écopé de 2 ans de prison avec un sursis simple de 5 ans. Amine, qui n’était pas poursuivi pour la vente de ces deux produits stupéfiants, est plus lourdement sanctionné avec la même peine de prison sans la moindre mesure de faveur puisqu’il venait de sortir de prison au moment des faits…