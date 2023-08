À peine sorti d'une thérapie, il replonge dans ses déviances sexuelles et viole une enfant de 5 ans.

Une attirance difficilement assumée

Depuis un mois, le jeune homme garde sa petite fille chez elle. La confiance est telle que l’adulte et la mineure restent seuls et qu’il est même devenu le parrain de la petite. “Il abaisse son pantalon et met son truc”, explique l’enfant à sa maman. Selon Melissa, les faits ont lieu tous les jours et la dernière fois remonte quelques heures avant son arrivée à l’hôpital. “Les parties intimes de l’enfant sont très rouges et la maman fait directement appel à la police”, ajoute la substitute Pied. L’enquête, qui ne fait que débuter, permettra de dévoiler d’autres victimes et d’autres agissements sur la jeune Melissa.

Au tribunal correctionnel, ce mardi matin, C.G. reconnaît les agressions sexuelles sur la jeune Melissa. Mais alors qu’en audition il affirmait être attiré par de jeunes filles de 4 à 13 ans, l’homme détenu rectifie. “En réalité, je ne suis pas attiré par les jeunes filles en dessous de 13 ans. ” Vraiment ? “La victime est âgée de 5 ans”, rétorque immédiatement le tribunal à trois juges. “Elle était la seule”, répond C.G.

Comme de coutume, une analyse pointue du matériel informatique de C.G. a eu lieu. Les enquêteurs découvrent l’horreur. “Le GSM, le PC portable et une clé USB sont analysés. Dans l’ordinateur, trois dossiers contenant chacun 100-150 vidéos sont découverts. Il y a également 1.637 vidéos, une vidéo entre les frères jumeaux et 117.399 images pédopornographiques”, détaille le parquet. Des conversations avec d’autres mineures âgées de 11 ou 13 sont retrouvées où le prévenu demande à ses victimes des nudes ou se montre insistant. C.G. stockait également des vidéos et des photos de la jeune Melissa, nue. “Il en a même fait un roman pédopornographique qu’il a diffusé sur la toile. À quelques reprises, il a diffusé des fichiers avec le visage visible de la victime. Cela va la suivre toute sa vie, car il est difficile de retirer ses fichiers du net”, concède la substitute Pied.

Son idole ? Marc Dutroux

Hormis les horribles faits commis sur ces différentes victimes, le parquet a également insisté sur la personnalité très inquiétante de C.G. Ce dernier a notamment déclaré “avoir comme idole Marc Dutroux”, “rêver d’un monde où les adultes pourraient avoir des relations sexuelles avec des enfants” ou encore “trouver plus beau le corps d’un enfant que celui d’un adulte. ” Comme si cela ne suffisait pas, des projets échangés avec un pédophile français ont été évoqués à l’audience. “Il souhaitait violer des enfants à l’arrière de camionnette insonorisée”, rappelle le parquet. Aux côtés du premier prévenu, on retrouve également son frère jumeau et sa maman. L.G. est poursuivi pour des atteintes à l’intégrité sexuelle, mais aussi pour la diffusion de fichiers pédopornographiques. Le tout aurait été commis sous “la pression” de son frère, qui “le manipulait”.

Un sursis probatoire qui n’a servi à rien

C.C., la maman des deux garçons, conteste ne pas avoir porté secours à la jeune fille en danger en affirmant avoir averti la maman de l’enfant du possible danger et de l’antécédent judiciaire de C.G. Ce dernier n’en est pas à son coup d’essai et a déjà bénéficié d’un sursis probatoire pour la diffusion d’images pédopornographiques et l’incitation à la débauche. Cinq ans plus tard, le constat est sans appel. La thérapie suivie par C.G. n’a servi à rien et le risque de récidive est moyen, voire élevé. Quinze ans de prison ferme sont donc requis contre le premier prévenu. Pour le frère et la maman, sept ans et deux ans de prison sont sollicités.

Pour C.G., un nouveau sursis probatoire est plaidé par son avocate pour celui qui se reconnaît comme étant “un pédophile” et qui n’a pas “su contrôler ses pulsions. ” Une mesure de faveur et un acquittement sont sollicités par les avocats du frère jumeau et de la maman. Jugement dans deux semaines.