Attention arnaque, des individus se prétendent au service de la ville de Charleroi pour obtenir des données bancaires

Les autorités communales de Charleroi invitent les citoyens à la plus grande prudence. Des individus contactent des citoyens carolos, majoritairement des personnes âgées, en leur expliquant que les services administratifs de la ville de Charleroi ont constaté qu’ils entrent dans les conditions pour obtenir une prime de la Ville. On leur demande alors de communiquer leur numéro de compte et de carte bancaire, ainsi que leur code. La Ville de Charleroi ne sollicite jamais ce genre d’informations par téléphone.