Charleroi: le festival "Eté Divert'", de la plateforme Divertiscènes, en pause cette année, aura bel et bien lieu en 2024

L’explication arrive rapidement, et on en trouve malheureusement aussi un écho dans le contexte difficile que combat actuellement La Ruche théâtre royal, qui doit faire appel à la solidarité des artistes et du public. "Nous sommes dans une année charnière en termes de subsides, communique l’équipe de Divertiscènes. N’ayant aucune main mise sur la période à laquelle le subside devrait arriver, nous avons préféré être sages et, non sans pincement au cœur, nous avons décidé d’annuler le festival, cet été". La promesse est pourtant bel et bien faite: "Nous reviendrons en 2024 et ce sera une édition tonitruante". Tous les artistes qui veulent y participer peuvent d’ores et déjà se manifester via l’adresse contact@divertiscenes.be.