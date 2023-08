Charleroi: les stages de l'ASBL Charleroi Nature reprennent en août, il reste des places pour les enfants de 5 à 13 ans

Trois semaines sont organisées en ce deuxième mois des grandes vacances. La thématique proposée est la même pour chaque session de stage, comme le résume l’ASBL: "Nous invitons les enfants à devenir des aventuriers des bois. Avec l’arrivée de l’été, la nature foisonne de trésors et de merveilles. Les enfants pourront les découvrir, encadrés par nos"Chanimateurs", avec des aventure set des jeux, qui changent chaque jour. Cet été, on s’amuse en pleine nature, c’est sûr !".

Les bureaux de l’ASBL sont basés au Centre de Loisirs de Marcinelle ; c’est également là, dans les espaces boisés du domaine que les petites aventurières et petits aventuriers des bois vont pouvoir s’en donner à cœur joie.

Ces stages d’août se déroulent du 7 au 11, du 14 au 18 et du 21 au 25 de ce mois. L’accueil des jeunes stagiaires est assuré au 16 de l’avenue des Muguets, à 6001 Marcinelle. Les journées nature commencent à 9 heures pour se terminer à 16 heures mais une garderie est assurée dès 7 h 30 et jusqu’à 18 heures. La PAF pour ce stage nature du mois d’août est établie à 100€ pour la session de cinq jours, avec un forfait de 5€ en cas de recours à la garderie. Il faut prévoir le pique-nique et les collations des enfants ainsi qu’un sac à dos. Et, bien entendu, toujours garder un œil sur la météo et prévoir les vêtements en fonction. Infos et réservations via le site www..chana.be.