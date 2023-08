Fleurus: l'appel aux artisans, commerçants et associations est déjà ouvert pour le marché de Noël des 8, 9 et 10 décembre

Les chalets joliment décorés et les animations de circonstance vont s’installer sur la place Albert 1er et sur la place Ferrer, les 8, 9 et 10 décembre prochains. Pour assurer la réussite, mais aussi la cohérence, du rendez-vous, la Ville lance dès maintenant son appel aux artisans, associations et particuliers qui voudraient y participer en faisant vivre l’un des chalets, pour y proposer produits, objets et dégustations de circonstance, entre objets de déco, boules de Noël, marrons chauds ou tartiflette. Le bulletin d’inscription est disponible depuis ce premier août via le site www.fleurus.be. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 29 septembre. Le département Affaires sociales et Vie active sélectionnera les participants en fonction des produits proposés, afin d’éviter les doublons. Les artisans et commerçants seront également disposés sur le marché en, fonction de leurs offres respectives.