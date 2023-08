Sept ans de prison ferme pour un incendie volontaire et plusieurs vols

David R était poursuivi pour plusieurs vols commis entre 2017 et 2023 ainsi qu’un incendie volontaire de poubelles devant un magasin Night&Day à Marcinelle. Le ministère public avait requis une peine de huit ans de prison contre le prévenu. Onze faits ayant eu lieu entre 2017 et 2023 étaient reprochés à David R. : vols de portefeuille, de carte de banque ou de véhicules ainsi qu’un incendie volontaire de poubelles. Ce dernier affirmait notamment ne pas se souvenir d’avoir volé une Peugeot 407 dans la nuit du nouvel an 2018, malgré la présence de traces de sang lui appartenant dans la voiture. Le vol d’une VW Caddy était également contesté.