Violent incendie dans un ancien château à Châtelet

Vers 12h, les pompiers de Marcinelle sous les ordres du sergent Baudaux, du lieutenant Nicolay et du capitaine Gailly, sont intervenus à Châtelet à la rue de la Station où on signalait un violent incendie dans une maison de maître transformée en immeuble à appartements. Quand les pompiers arrivent sur les lieux, la toiture et l’arrière du bâtiment sont en proie aux flammes. Tous les occupants ont pu évacuer le bâtiment mais une dame âgée reste encore introuvable.