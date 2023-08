Aiseau-Presles: un subside de plus de 450 000€ pour renforcer le maillage vert et bleu de la Commune

C’est une bonne nouvelle pour les autorités locales d’Aiseau-Presles. Dans le cadre de l’appel à projets wallon "Maillage vert et bleu en milieu rural", la commune a obtenu un subside de 456 266,85 euros pour l’Aménagement des sites dits des "Prés Burniaux" et de "La Papinière". Le but est de concrétiser un projet donnant la part belle à la mobilité douce et la prévention contre les inondations en aménageant les bords de la Biesme. L’idée est de relier les deux sites en travaillant à la fois l’aspect esthétique et le côté récréatif sans négliger les enjeux préventifs avec le rehaussement possible des berges de la rivière. On s’en souvient tristement, Aiseau-Presles avait été fortement touchée par les grandes inondations de juillet 2021.