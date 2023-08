Il agresse et vole les vêtements à un SDF: prison ferme pour Yassir

Yassir jurait détenir la vérité sur la scène de violence qui a eu lieu le 1er juin dernier. Le prévenu confirmait n'avoir asséné qu'une gifle à Cevic, rien de plus. Toujours selon Yassir, c'est par le plus grand des hasards qu'il a rencontré sa victime en rue. La veille, le prévenu et Cevic avaient, semble-t-il, convenu d'un rendez-vous devant le bureau de poste à Charleroi. La victime avait, selon Yassir, volé son portefeuille. "Il s'agissait d'un rendez-vous afin qu'il me rembourse puisqu'il m'avait volé mon portefeuille. Mais il n'est jamais venu", expliquait l'homme, détenu en attendant son jugement.