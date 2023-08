Le sursis probatoire octroyé à Hendry, compte tenu de son état de santé

Des menaces par téléphone

À deux reprises, par téléphone, l’hôpital d’Auvelais a reçu des menaces d’Hendry. “Il a appelé pour souligner leur incompétence et dire qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il allait donc leur faire la peau. Tous étaient apeurés dès que le prévenu venait sur le site hospitalier”, signalait le parquet. Le Foyer de la Haute Sambre fut aussi dans le viseur du prévenu. Ne voyant pas avancer son dossier pour obtenir un nouveau logement, Hendry a alors insulté et menacé une employée de la société de logement.

Comme requis par le parquet, Hendry a écopé de la peine de prison prononcée. La défense a tout de même obtenu un sursis probatoire, permettant à Hendry de vivre ces derniers jours de vie le plus sereinement possible…