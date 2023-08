Un automobiliste tente de doubler dans un virage et termine dans le décor

Tôt ce mercredi matin, vers 7h40, un accident impliquant un seul véhicule s’est produit sur l’avenue Paul Pastur à Bouffioulx (Châtelet). Un conducteur, au volant de sa Citroën, roulait un peu plus vite que la vitesse autorisée, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il effectuait une manœuvre de dépassement dans un virage et a terminé sa course dans la végétation sur le côté de la route.