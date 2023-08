Aiseau-Presles: un projet pilote "voisins vigilants" dans le quartier Saint-Henri

Cette collaboration permet de créer des contacts privilégiés entre citoyens et forces de l’ordre. "On ne souhaite pas que les citoyens se suppléent aux services de Police. Il ne s’agit en aucun cas de milice. Nous souhaitons faciliter l’échange d’informations entre les citoyens, les services de police et les services communaux. Pour arriver à cela, il faut bien sûr que les habitants des quartiers soient preneurs et souhaitent s’impliquer dans la vie de leur quartier."

Pour ce faire, des personnes-ressources sont identifiées et des liens de collaborations sont créés. Des informations et des contacts peuvent ainsi être échangés. "Quand on veut contacter les services communaux ou les services de Police, le contact est facilité, plutôt que de devoir suivre tout le parcours traditionnel."

Le choix du quartier Saint-Henri à Aiseau a été possible car il s’agit d’une volonté des citoyens, avant tout. Un premier bilan sera tiré dans les mois qui viennent ; le but étant de réitérer l’initiative sur d’autres quartiers de la zone d’action de la police locale d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes.

Même si un appel au 101 est toujours conseillé en cas d’urgence, la collaboration entend traiter de problèmes spécifiques comme la criminalité, des agissements suspects ou encore des délits environnementaux. "La Police peut aussi partager des informations comme des recrudescences de vols dans certains quartiers. Grâce aux contacts privilégiés avec les personnes qui ont signé le protocole il est possible d’aller au plus près de la population."

Pour le bourgmestre Jean Fersini, ce partenariat ne peut être que positif: "Étant donné les résultats obtenus à Bouffioulx, nous avons répondu favorablement à la sollicitation des services de Police et nous avons rejoint le projet pilote. Nous avons choisi un quartier où il y a un agoraspace et une école à proximité. L’objectif est de développer le projet dans d’autres quartiers de l’entité. Le but n’est évidemment pas de créer un réseau d’espionnage mais de faire participer le citoyen à la vie de la commune et au mieux vivre ensemble.".