Farciennes: remédiation avec "Plaisir d'apprendre", du 7 au 11 août, il reste des places

"Avec Plaisir d’apprendre, nous élargissons la palette de notre offre afin que les jeunes Farciennoises et Farciennois qui le souhaitent, puissent avoir tous les atouts pour entamer la nouvelle année scolaire", résume le bourgmestre Hugues Bayet, tandis que l’échevin de la Jeunesse, Ozcan Nizam, précise: "Les jeunes inscrits entre la cinquième primaire et la sixième secondaire vont pouvoir bénéficier d’une remise à niveau en anglais et en néerlandais durant cette semaine, tout en participant à des activités sportives et culturelles au Hall des Sports" . Les statistiques sont formelles: Farciennes demeure la commune wallonne avec le plus faible taux de diplômés de l’enseignement supérieur, avec seulement 9% de sa population.