La solidarité et l’imagination prennent le dessus sur le mauvais temps pour les enfants en institution

Au-delà de l’aspect récréatif ce sont les relations interpersonnelles qui sont au centre des préoccupations des encadrants. “Nous avons créé un comité des enfants et un comité des ados. À certaines occasions, ce sont les ados qui se mobilisent afin de proposer aux plus jeunes des activités qu’eux-mêmes ont pensées. Ces petites structures ont été mises sur pied par les jeunes afin d’être au plus près de leur réalité. Nous sommes attentifs à conserver l’esprit de famille. Suivant les âges, les jeunes sont aussi confrontés à ce qu’ils vivent dans la vie de tous les jours. Ensemble par exemple nous abordons des thématiques comme l’addiction aux écrans, la sexualité ou encore le soin de soi. ” Afin d’assurer une certaine mixité, des jeunes carolos participant à Été Solidaire sont venus prêter main-forte à l’entretien du bâtiment et de ses abords. Les jeunes résidents ne sont pas uniquement confinés au sein de l’établissement. “Des jeunes de chez nous sont inscrits à des stages grâce à l’aide notamment du CPAS et du SAJ. Les jeunes doivent vivre une vie de jeunes avec tout ce que cela comporte”, conclut Emmanuel Mathieu.