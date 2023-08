Une voiture fauche un piéton à Fleurus

Ce mercredi en début de soirée, un piéton a été fauché par une voiture qui circulait sur la chaussée de Charleroi. L’homme a été projeté au sol à cause du choc. Il a dû être secouru par une ambulance et un SMUR, tandis que les pompiers du poste de Jumet balisaient les lieux, mais aussi qu’une équipe de police de la zone Bruneau réglait la circulation et dressait le constat des faits. La victime a été transportée à l’hôpital.