Ce vendredi 4 août c’est la journée mondiale de la bière. Et si on finissait la semaine autour d’une boisson houblonnée ?

Ouvert depuis un peu plus d’un an, le magasin Hop’s à la rue de Montigny propose de vivre tous les jours de la l’année la journée mondiale de la bière. En effet, quand Diego Herrera vous parle de bières en provenance de toute la planète, pas besoin de ticket d’avion pour voyager. Entre les bières suédoises, lettones, canadiennes, allemandes ou encore américaines tout est fait pour passer un moment convivial mais néanmoins surprenant. « J’ai opté pour des bières qu’on ne trouve pas spécialement partout. Il y a en a pour tous les goûts le principe étant de passer un moment convivial. A celui qui n‘aime pas spécialement la bière, il y a moyen de faire des découvertes avec des bières plus fruitées et avec moins d’amertume. »

Si les bières de style IPA ont toujours la cote, les bières plus fruitées comme les sour restent appréciées. Les associations peuvent aussi être surprenantes surtout quand il s’agit d’en faire des bières façon « smoothies » ou « gelato ».

Avec des micro-brasseries qui fleurissent un peu partout chacun peu aussi personnaliser sa fabrication et la partager. Ces dernières années, Charleroi a d’ailleurs connus l’arrivée sur le marché de bières plus spéciales aux couleurs et aux expressions carolos. Charleroi est aussi l’endroit où certaines adresses sont fréquentées pour leur spécialité comme peut l’être par exemple l’Irish Pub pour la Guinness ou la Maison des 8 Heures pour son CTS. Après le travail ou pour faire la fête, il n’en reste pas moins « qu’une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. »