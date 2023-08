”Manque de bol” pour Yacine, découvert au domicile d’un suspect la valise remplie de produits stupéfiants

Le projet ? Vendre

Sur place, les policiers ont découvert une valise contenant 20g d’héroïne, 7g de cocaïne, une somme d’argent et un GSM. Ce jeudi matin, face à la justice, Yacine confirme bien avoir obtenu le lot par un compatriote après lui avoir sollicité une aide financière pour survivre chez nous. “C’est la veille qu’il m’a déposé l’argent et les produits stupéfiants. Moi, je projetais de vendre la drogue pour gagner de l’argent et repartir en France”, confie l’homme détenu à Jamioulx.

Sans antécédent judiciaire, Yacine écopera le 14 août prochain de sa première condamnation. Le parquet demande 18 mois de prison, avec une amende de 100 euros pour le séjour illégal qui n’est pas contesté. La défense, elle, espère obtenir le sursis simple.