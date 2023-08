Marcinelle: la reine Paola et les princes Aymeric et Nicolas seront présents aux cérémonies du Bois du Cazier, ce 8 août

Le Bois du Cazier le rappelle: "Dès 1957, un an après la catastrophe du 8 août 1956, les familles des victimes, les anciens mineurs et l’ensemble de la population marquée par la tragédie ont eu à cœur de commémorer la mémoire de ces hommes courageux. Cette année ne déroge évidemment pas à la règle. La catastrophe est gravée dans notre ADN collectif". En ce 8 août 2023, par contre, un élément rendra la cérémonie un peu plus solennelle: les moments de mémoire et de respect seront rehaussés par les présences de la reine Paola et des princes Aymeric et Nicolas, enfants du prince Laurent et de la princesse Claire. La reine Paola, en ces circonstances de recueillement, renouera évidemment aussi avec ses racines familiales transalpines. Sur les 262 victimes de l’incendie souterrain, 136 étaient d’origine italienne.