En état de récidive, les deux dealers écopent de la prison ferme

Le duo est tombé grâce à une information policière: "À tel endroit à Montignies-sur-Sambre, il y aurait un gros trafiquant de cocaïne". Une fois sur place, Athmane est repéré et observé, effectuant des allers-retours entre une Renault Scénic et l'immeuble où vit Mahloud. La fouille du quadragénaire est positive : 123 grammes de cocaïne et la clé du logement de Mahloud sont découverts sur Athmane. Trois cents grammes de plus sont saisis lors de la perquisition du domicile de Mahloud, ainsi que le matériel nécessaire à la vente, deux revolvers, des munitions et... Mahloud, qui tentait de prendre la fuite à la vue des policiers.