Tibi constate “Moins de mains rouges sur les nouveaux PMC”

Mais que deviennent les sacs aux mains rouges laissés sur la voie publique ?

“Tout d’abord, il est question que les personnes qui ont déposé ces sacs les reprennent et plusieurs solutions s’offrent à eux. Soit ils trient à nouveau le contenu du sac, soit le sac PMC est tout simplement mis dans un sac blanc”, nous explique-t-on du côté de Tibi. Malgré ce choix possible, à l’intercommunale de récolte de déchets on remarque que certains sacs restent sur le chemin. “Dans ces cas, le service de propreté publique passe souvent 48 h après le premier passage et ramasse les sacs laissés à l’abandon. Comme ils ne sont déjà pas correctement triés bien que nous ayons un système de tri chez Valtris bien plus performant, nous devons considérer ces sacs comme contenant des déchets résiduels classiques. Ils ne sont donc pas triés mais envoyés à l’unité de valorisation énergétique. Ils sont incinérés alors que s’ils avaient bien été triés ils auraient été recyclés. ”

Afin de faciliter le travail des chargeurs, une “Brigade qualité” sillonne les rues pour vérifier la conformité du contenu des sacs. Les chargeurs eux-mêmes disposent de toute l’expertise nécessaire pour invalider un contenu. “Même s’il y a encore des autocollants main rouge posés sur les sacs PMC, nous en constatons de moins preuve que l’amélioration du tri et l’augmentation des fractions récoltées sont une bonne chose. ”

Pour rappel, voici ce qui n’est toujours pas repris :