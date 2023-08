Toujours plus d’ouverture sur le monde à l’abbaye des sœurs trappistines de chimay

"Après huit mois de travaux, nous sommes heureuses de pouvoir accueillir à nouveaux les visiteurs par le tout nouveau portail. Je tenais beaucoup à modifier quelque peu cette entrée car notre abbaye, qui ressemblait plus à une porte de prison qu’à une entrée d’abbaye, se veut ouverte sur le monde", explique Mère Catherine. Le nouveau portail n’est qu’un des aspects de la série de modifications qui ont été réalisées durant ces travaux: "Nous avons enlevé un escalier et abattu certains murs pour donner plus de surface à la boutique et ainsi permettre aux sœurs de proposer un plus grand choix de références dans les rayons. Nous avons isolé certains murs extérieurs, changé les vieux châssis, aménagé la cour intérieure et mis en évidence le clocher de l’église grâce à un éclairage Led adéquat", explique Pierre Salingros, l’architecte chargé de la mise en œuvre des souhaits de la communauté de Notre Dame de la Paix. L’abbaye dispose également d’une hôtellerie à nouveau ouverte depuis le 1er juillet. Là aussi, les chambres et le réfectoire ont été modernisés. L’une des chambres est même accessible aux PMR, tout comme les toilettes. Quant à l’église de l’abbaye, elle est désormais accessible par la place de la Bouchère. Douze places de parking sont disponibles à l’intérieur de la propriété dont deux sont réservées aux véhicules des personnes à mobilité réduite, situées à proximité de la (nouvelle) porte de l’église.

L’entrée par le premier portail est toujours possible, mais seulement pour les piétons. À cet endroit, les voitures doivent impérativement être garées sur l’accotement. Il est à noter que du pain complet d’abbaye est produit sur commande par les sœurs dans leur atelier, au prix de 2,50 €.

Pour plus de renseignements ou pour passer commande, veuillez prendre contact avec Mère Catherine Pagano au 060 214 164 ou au 0471 35 81 34 ou à l’adresse électronique suivante: catherine.ocso@gmail.com https ://nddelapaixchimay.blogspot.com