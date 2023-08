Pris en chasse et tabassé sur les lieux d’un vol avec effraction, Karim clame son innocence

Une preuve de son innocence

Cette nuit-là, la voiture de Charlotte fut visitée par un suspect qui a brisé le déflecteur pour parvenir à glisser sa main à l’intérieur de l’habitacle et dérober une boîte à lunettes et des bons d’achat à Ikea. Le chien du compagnon de la victime et un voisin ont alerté ce dernier d’un agissement suspect. “Il est tombé nez à nez avec le prévenu, qui a pris la fuite et qui a été coursé par le compagnon de la victime”, rappelle le parquet. Interpellé, Karim fut balayé et tabassé via plusieurs coups sans encore comprendre la raison de ces violents gestes. “Il a quand même eu huit points de suture au nez. Un dossier est d’ailleurs ouvert pour ces coups”, insiste Me Ciccarone, l’avocate de Karim.

Face à la justice, comme depuis l’instruction du dossier, Karim répète qu’il n’a rien à voir avec ce fait. S’il était présent sur place, c’est parce qu’il regagnait son domicile après avoir passé la soirée chez un ami. Pour prouver sa version des faits, Karim fournit même aux enquêteurs le numéro de téléphone d’un participant à la fameuse soirée. “La personne a été interrogée et elle dit ne pas habiter dans le coin et ne pas vous connaître”, soumet le tribunal au prévenu. “Je conteste toujours. C’est possible que le policier se soit trompé d’un numéro ou alors que l’erreur vienne de moi”, rétorque l’homme détenu.

Un acquittement plaidé

Le parquet requiert un an de prison avec une peine d’amende de 100 euros pour le vol avec effraction et le séjour illégal, qui n’est pas contesté. À la défense, c’est sans surprise un acquittement qui est plaidé pour le vol. “Le compagnon n’est pas crédible dans son audition et à aucun moment le voisin n’a été entendu. Mon client ne portait aucune trace de défense ou de blessures à la main, alors qu’il aurait brisé une vitre. Et quand on appelle les secours, on mentionne une bagarre, pas un vol”, résume Me Ciccarone.

Pour le séjour illégal, la défense espère obtenir un sursis simple. Jugement lundi prochain.