Charleroi Métropole : le secteur hôtelier carolo épargné par le désastre météorologique

Au contraire : les taux d’occupation des chambres sont excellents. Ils tournent autour des 75 %, avec un pic à 90 % pour l’un des cinq gros opérateurs rencontrés (Van der Valk Gosselies, Ibis de Fleurus et Charleroi centre, Novotel et Aero 44). Dans le tourisme, la saison avait démarré sur des chapeaux de roue. À Charleroi Métropole, la météo désastreuse de la deuxième quinzaine de juillet et de la première semaine d’août n’a heureusement pas trop plombé le nombre de nuitées. “On reste sur la tendance des cinq dernières années, soit quelque 350.000 (lire ci-contre). ” L’aéroport demeure un gros pourvoyeur de clients, avec ses 8 millions de passagers. “Mais nous avons d’autres ressources : le tourisme d’affaires, les tournages de films, les événements comme la commémoration de la catastrophe du Cazier le 8 août 56 en ce moment. Sans oublier les festivals : Scène sur Sambre a programmé des artistes qui vont attirer beaucoup de monde. Gims et Dadju sont à l’affiche de l’édition 2023, ce sont les auteurs compositeurs interprètes de musique les plus populaires des charts francophones. ”

Maxime Hardy se montre confiant en l’avenir : “avec le redéploiement de notre Ville, l’extension de notre offre culturelle et de loisirs, l’ouverture prochaine de notre grand palais, je suis convaincu que la tendance à la hausse de ces dernières années va se poursuivre. ” La preuve : un nouvel hôtel va voir le jour en cœur urbain, le permis a été octroyé pour sa construction dans le quartier du left Side Business park entre la tour de la FGTB et le centre opérationnel des TEC. “Nous devons continuer à travailler à l’échelle de Charleroi Métropole pour amplifier les synergies entre nos territoires et donner aux personnes de passage chez nous une expérience complète, alliant nature, loisir et culture. ” Les opérateurs du secteur hôtelier sont demandeurs, selon

l’échevin. “Le maillage favorise le win-win. Il n’y a pas de concurrence, chacun a trouvé son segment de marché et l’exploite sans craindre d’avoir à perdre du terrain. La Maison du Tourisme va donc concentrer ses efforts sur deux fronts : saisir autant que faire se peut l’opportunité des courts séjours des passagers de l’aéroport. Et travailler le marketing sur les pays voisins, la Wallonie et le nord du pays pour en récolter les fruits. ”