Farciennes: un village gratuit de châteaux gonflables, du 12 au 15 août

Quatre jours de fête, avec au moins vingt structures gonflables, sept foodtrucks et un espace bar: il y aura de quoi amuser et occuper petits et grands, au parc des Cayats, du 12 au 15 août. Mis sur pied par la Commune, avec l’ASBL "Les Châteaux du Chat Pito" qui dépend de la société du même nom, le rendez-vous va vivre là sa première édition. Frédéric Jouret, dirigeant de la société et administrateur de l’ASBL, explique: "Nos activités sont surtout centrées sur la région de Mons, surtout pour les locations aux particuliers. Pour les pouvoirs publics et les collectivités, nous pouvons aller plus loin. Et j’ai eu la chance de rencontrer l’échevin de la Jeunesse de Farciennes, Ozcan Nizam, sur un autre événement. Il se trouve que Farciennes portait de l’intérêt pour ce que nous pouvions proposer et nous a offert un soutien logistique pour cette grande première".