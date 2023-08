Charleroi-Central – Couvin

Du 12 août au 27 août 2023

Du samedi 12 au dimanche 27 août, en raison de travaux effectués par Infrabel, tous les trains sont remplacés par des bus SNCB entre Charleroi-Central et Couvin. Infrabel renouvelle les aiguillages à Jamioulx et Cour-sur-Heure. Ces travaux permettront également la pose de rails soudés entre les quais de Cour-sur-Heure et Philippeville. Enfin, un assainissement des quais à Berzée sera réalisé.

En raison de ces travaux, aucun train ne circule entre Charleroi-Central et Couvin.

Infrabel adapte ses offres en conséquence pour limiter au maximum l’impact de ces travaux sur votre parcours.

Bus de remplacement SNCB

Tous les trains sont remplacés par des bus SNCB entre Charleroi-Central et Couvin.

En semaine, des bus font arrêt à Charleroi-Central, Ham-sur-Heure, Berzée, Walcourt, Yves-Gomezée, Philippeville, Mariembourg et Couvin. Le matin et le soir, certains bus s’arrêtent également à Jamioulx, Cour-sur-Heure et Pry.

Les week-ends (et le mardi 15 août), ces bus font arrêt à Charleroi-Central, Jamioulx, Ham-sur-Heure, Cour-sur-Heure, Berzée, Walcourt, Yves-Gomezée, Philippeville, Mariembourg et Couvin.

Le vendredi 11 août (dès 21 h) et le lundi 28 août (jusqu’à 5h30 du matin), les trains sont également remplacés par des bus SNCB entre Charleroi-Central et Couvin.

Pendant toute la durée des travaux, aucun bus ne fait arrêt à Beignée.

Charleroi-Central/Châtelet – Tamines

Du 12 août 2023 au 13 août 2023

Le week-end du 12-13 août (le dimanche jusqu’à 18h), en raison de travaux effectués par Infrabel : les trains IC Mouscron – Namur – Liège-Guillemins sont remplacés par des bus SNCB entre Charleroi-Central et Tamines. -les trains S61 Wavre – Charleroi-Central – Jambes sont remplacés par des bus SNCB entre Châtelet et Tamines. -l’heure de départ de certains trains S61 est adaptée. Le planificateur de voyages tient déjà compte de ces adaptations.