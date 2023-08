Zone Tibi: attention, la collecte du mardi 15 août est avancée au samedi 12 août.

L’intercommunale Tibi attire donc tout particulièrement l’attention des nombreux usagers concernés: dans moins d’une semaine, ce sera le 15 août, jour férié de L’Assomption. Les collectes prévues ce mardi matin-là ne seront dès lors pas assurées par le personnel. La reprise des déchets s’effectuera trois jours plus tôt: ce samedi 12 août.

Pour rappel, les déchets doivent être présentés dans les contenants qui leur conviennent et doivent être placés à portée des équipes Tibi, notamment en début de chantier si la rue est en travaux. Enfin, la fenêtre de sortie des immondices est de 19 heures la veille du passage à 6 heures du matin au plus tard, le jour même.

Les zones concernées par ce report sont: Charleroi, Goutroux, Monceau-sur-Sambre, Bouffioulx, Châtelineau, Fleurus, Heppignies et Wangenies pour les sacs blancs et verts. Pour les conteneurs gris et verts, les poubelles à puce, c’est Courcelles, Trazegnies, Pont-à-Celles, Luttre, Viesville, Acoz, Joncret, Gerpinnes, Gougnies, Lausprelle, Loverval, Villers-Poterie, Hymiée et Fromiée.

Goutroux et Monceau-sur-Sambre sont également impactés pour la collecte de PMC, ainsi que Courcelles et Trazegnies. Les sections de Gerpinnes, enfin, sont également concernées pour le PMC, le verre et les cartons-papiers.