Bienvenue au quartier des thés

“La première édition a connu un beau succès de participation avec plusieurs centaines de personnes. De retour l’année suivante, l’événement a connu un coup d’arrêt en 2020 en raison du covid. ” Transféré à Couillet au pied de la côte de Loverval sur la route de Philippeville, l’établissement se prépare à remettre le couvert. Une première à Charleroi. Dans ce cadre, cinq autres partenaires seront associés : Sabine Aiesi et Camille Bougard proposeront des ateliers de massothérapie-kineso crânio sacrée et de réflexologie palmaire, Sébastien Thielens des soins énergétiques et Eli des séances de massage du pied selon d’anciennes techniques. Isabelle Fagot présentera une sélection d’aquarelles.

Pendant les trois jours, le sommelier du thé et The Curry House animeront des dégustations de plats indiens, cafés, thés et tisanes, chauds et froids. “Nous venons d’étoffer notre gamme bio avec une dizaine de nouvelles variétés de thés, dont le greenboost pour les sportifs. À base de thé vert, de maté, feuilles d’orties, citronnelle, sucre d’agave, morceaux de mangues et d’orange, il présente des vertus énergisantes et d’hydratation”, indique Sabir Sheikh. “Sa composition et ses bienfaits sont détaillés sur notre plateforme internet où des tests en ligne sont accessibles aux visiteurs, afin de les orienter dans leurs choix selon leurs préférences et leur métabolisme. ” Ce week-end découverte vise à partager des pratiques et des produits de bien-être. Toutes les dégustations sont gratuites, les ateliers sont à des prix réduits de 5 à 20 euros.

Pour l’occasion, sabir Sheikh et sa famille, installée à Charleroi depuis des années, a mis les petits plats dans les grands : des entrées et des préparations typiques seront servies en mini-portions les trois jours, avec possibilité de les commander et les emporter. Du traditionnel poulet madras ou tikka massala au mix dool végétarien en passant par le beef samosa (petit beignet farci de viande de bœuf) ou le succulent onion bahji (des oignons mélangés à de la farine de pois chiche épicée et frits), l’établissement invite à une aventure sensorielle et gourmande. Des articles (encens, épices, accessoires de service, bols chantants) seront proposés à la vente. Le magasin-restaurant vient de faire l’objet d’un réaménagement complet : il est désormais possible de manger à côté de l’impressionnante cave à thés et à cafés, qui compte près de 400 références en thés, tisanes et rooibos et près de 50 cafés de diverses origines.

Route de Philippeville 359 à Couillet, 071/330.921