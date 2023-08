Franc succès pour le grand des plaines de Tibi

Ce n’est pas parce que ce sont les vacances d’été que les bons réflexes doivent aussi prendre congé. C’est ce que rappelle Tibi via son pôle d’animation. Pour l’édition 2023 du grand jeu de plaines, les animateurs avec en tête Margaux Ponce se sont creusé la tête pour mettre sur pied des animations ludiques et récréatives à destination des jeunes âgés de 8 à 12 ans. “Nous avons créé des animations afin de continuer à sensibiliser les plus jeunes aux bons réflexes en matière de tris et de consommation”, explique Margaux Ponce. Et Céline Peterbroeck, porte-parole de Tibi de poursuivre “L’objectif est de sensibiliser la jeunesse d’une manière attractive, active et amusante. Les jeunes sont conscientisés à la quantité de déchets qu’ils produisent, et ce, pour les amener à une réflexion sur des solutions Zéro Déchet et gestes éco-citoyens qu’ils pourraient appliquer à leur échelle. ”