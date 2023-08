Nu nouveau sur l’homme de 50 ans découvert mort en rue : un vol de GSM avant le décès de la victime

Un vol de GSM et puis ?

Lundi, vers 22h, alors que le quinquagénaire circulait sur la voie publique avec sa fille et son beau-fils, deux hommes lui ont réclamé de l’argent. “Ils lui ont volé son gsm et les accompagnants de la victime ont pris la fuite et prévenu les services de police”, détaille le parquet. La seule ombre au tableau concerne les minutes qui ont suivi le vol. “Pendant ce temps, on ignore ce que la victime a fait. Peu de temps après, une dame vivant dans la rue a entendu une voiture circuler à vive allure et un grand bruit avant de sortir de chez elle et de découvrir la victime inconsciente au sol.”

Rapidement, l’un des auteurs du vol du GSM a été privé de liberté. Quant au second individu, qui était recherché, il a finalement été intercepté hier après-midi. L’autopsie, du corps de la victime, est prévue ce mercredi. “Ensuite, les deux suspects seront présentés au juge d’instruction”, conclut le parquet.