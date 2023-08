Fleurus: concerts urbains gratuits, Electro et Rap, ces 11 et 12 août, à la Maison des Jeunes L'Alternative

En quantité, en qualité, en variété de sa programmation, cela ne fait plus aucun doute: le "Festiv’été" de Fleurus est plus que probablement le plus grand rendez-vous estival gratuit dans la région de Charleroi. Après le Belgium Classic Day et son concert de Marka, le New Voices Day avec Daniel Roméo, le Fun Day avec les Gauff’, les Roots Days et leur programmation blues et les Family Days avec leurs jeux pour enfants, ce week-end devait être un rien plus calme. Et pourtant, la Ville, l’ASBL "Fleurus Culture" et la Maison des Jeunes L’Alternative proposent, finalement, les Urban Days. Deux jours de musique ancrés dans les cultures urbaines, avec, ce vendredi 11 août, une scène dédiée aux DJ’s et à la musique électro et ce samedi 12 août, un focus sur les rappeurs de la région.