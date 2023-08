Gilly: le chantier se poursuit mais la nouvelle place Destrée prend tout doucement forme

Vu d’en haut, des zones commencent en effet à se dessiner. Le chantier a démarré en avril dernier, un an et demi après l’octroi du permis d’urbanisme. Le projet s’articule sur trois axes: transformation de l’espace public en lieu de rencontre partagé, avec un renforcement de la trame verte (plantation d’arbres et d’arbustes, création de pelouses), reconversion de l’ancienne piscine en hall sportif et rénovation de la maison communale annexe. Ces deux dernières phases viendront ultérieurement.