Partez à la découverte de la portion sud du futur Ring Vélo de Charleroi

À l’initiative de la découverte de ce dimanche, le GRACQ de Charleroi et le Conseil de Participation du district Sud où les travaux commenceront cette année.

Pour Robert Thomas, co animateur du GRACQ de Charleroi, répondre à l’invitation du Conseil de participation du district sud est une évidence. Non seulement c’est l’occasion de découvrir une partie du parcours mais également l’occasion d’asseoir auprès des usagers de la route les bons comportements à adopter pour un respect mutuel sur la voie publique. “Les balades découvertes vont permettre au public de se familiariser avec le tracé ou du moins une partie et d’acquérir les bons réflexes. Tous les usagers doivent connaître l’ordre des priorités et la manière de se comporter sur la voie publique. ”

L’événement a lieu le dimanche 13 août à 10 h. Le point de départ est fixé sur le parking du bois du Cazier. Les participants doivent amener leur vélo, une tenue adaptée au vélo et à la météo, le port du casque conseillé. Au terme de la balade, le moment de convivialité se prolongera avec l’invitation du Conseil de Participation du District Sud à partager un verre et à participer à un barbecue.

Réservation obligatoire à charleroi@gracq.org (nombre de participants limité à 40 personnes).

Pour toute information contactez le GRACQ au 0473/75 86 47.