Charleroi: il obtient un sursis... et reprend le deal d'héroïne

Ce jour-là, le manège suspect du prévenu a alerté les policiers carolos. Nabil détenait sur lui de la cocaïne et de l’héroïne et semblait en vendre. De la drogue a par ailleurs été découverte, cachée sous un container. En sortant de la prison de Jamioulx, Nabil "n’a pas eu d’autres choix." Il s’est retrouvé dans la nature sans rien. Après plusieurs jours sans manger, il a eu faim. Alors, pour se nourrir, mais aussi pour financer sa propre consommation et partir de chez nous, il s’est remis à vendre", explique Me Luambua, son avocat.

Étant donné l’absence de considération pour la justice, malgré la chance octroyée le 22 juin dernier, le parquet se montre cette fois-ci beaucoup plus sévère. Quarante mois de prison ferme sont requis. La défense, qui trouve cette peine "excessive", espère obtenir un nouveau sursis.

Jugement pour lundi.