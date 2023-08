Châtelineau: le village des brasseurs va animer la place Wilson du 18 au 20 août, pour la bonne cause

Emmanuel Gilard le résume d’emblée: "Notre but, avec l’association des Petits Cœurs de Châtelineau, c’est d’aider le plus possible de gens. Mais, l’idée, c’est de ne jamais donner des sommes sonnantes et trébuchantes, afin d’éviter que l’argent ne soit mal dépensé. Par contre, nous pouvons intervenir en direct, en assumant des factures d’énergie ou des factures médicales pour les gens qui ont du mal à s’en sortir". Ancrée sur Châtelineau, l’association peut aussi voir plus loin: "Au départ, nous n’imaginions n’aider que les Castelinnois mais les besoins et les demandes sont telles que, selon les cas, nous pouvons aider n’importe qui n’importe où". Un engagement solidaire et caritatif qui demande du temps et de l’énergie, ainsi que le soutien de la population au sens large. C’est pourquoi depuis une dizaine d’années, les Petits Cœurs de Châtelineau organisent le marché de Noël qui s’installe dans le marché couvert de la place Wilson. En plein cœur de l’été, l’association va proposer la première édition d’un nouveau rendez-vous, qui vient s’inscrire désormais de manière récurrente dans le cadre plus large des Fêtes communales: il s’agit du Village des Brasseurs qui peut porter un nom un rien trompeur: "C’est un événement avec un programme assez étoffé, pour petits et grands", concède le cofondateur de l’association et coorganisateur de ces trois jours festifs.