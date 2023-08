D'importants moyens ont été déployés pour secourir le jeune homme. ©FVH

À la vue des services de secours, celui-ci a pris la fuite dans l’obscurité vers les anciennes dépendances de Carsid.

Là, le jeune homme a grimpé sur la structure d’un autre pont non loin de la Sambre mais en est tombé et a fait une chute de 6 mètres. Alors qu’il n’était plus visible, les pompiers ont fait intervenir les plongeurs et le service de grimpe sous les ordres du sergent Dagnelie et des adjudants scieur et Decock. Finalement, le jeune homme a été retrouvé inconscient sur l’ancienne ligne de chemin de fer. À L’aide D’une civière à coque les secours ont ramené le jeune homme sur le pont de la rue du Port. À l’aide d’une grande échelle, la victime a pu être descendue sur terre ferme en toute sécurité. Une équipe médicalisée de R Med a pris le blessé en charge pour le transférer en milieu hospitalier. Plusieurs équipes de la police locale de Charleroi sont également descendues sur les lieux. La route a été fermée à la circulation durant 2 h.