Bien-Etre animal: des condamnations exemplaires

Longtemps, des actes de cruauté animale se sont commis sans que leurs auteurs pourtant identifiés n’aient trop à craindre de la justice. Ça change. Le directeur de la SPA de Charleroi Franck Goffaux et l’échevine du Bien-Être Animal ne peuvent que s’en réjouir : deux dossiers carolos de maltraitance portés devant les tribunaux du Hainaut ont récemment connu leur dénouement. Et les condamnations sont à la mesure du caractère inqualifiable des faits : un an de prison ferme et une amende pour le premier, assorti d’une interdiction à vie de détention d’animal. Six mois ferme pour le second, avec le paiement d’une amende et la même déchéance.