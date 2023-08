Farciennes: il reste des places pour les ateliers de préparation à la Cavalcade du 27 août

La fin des grandes vacances résonnera une fois de plus, et pour la dixième édition, des rires et hourras arrachés à la foule par les nombreuses animations des Estivales de Farciennes. Si le programme exact de ces festivités reste à définir, il y a une certitude acquise: la Cavalcade de Farciennes se déroulera ce dimanche 27 août, avec ses invités mais aussi, et surtout, son grand cortège citoyen.