Plus de 800 personnes ont déjà testé leurs compétences en ligne

L’accès au test est gratuit. Les résultats permettent de déterminer les aptitudes à la communication, la collaboration, la créativité, la planification et la résolution de problèmes. L’expérience s’articule autour de cinq jeux et dure à peine 23 minutes. Le système analyse les comportements grâce à l’Intelligence Artificielle (IA). Aucune connaissance préalable n’est requise. À la fin, le participant reçoit instantanément un rapport détaillé et personnalisé dans sa boite mail, une synthèse mettant en évidence ses points forts. Cette évaluation lui permet de mieux comprendre comment utiliser ses compétences comportementales pour réussir professionnellement. « Pour nos formations, c’est un vrai levier de recrutement », confie Pierre Lelong. Une évaluation est demandée aux participants.

Sur base d’un tri encore partiel des réponses, il apparaît que 36% des utilisateurs sont demandeurs d’emploi. Deux tiers des répondants estiment que le test est facile ou très facile, 85% le jugent très ou assez pertinent, 71% précis ou très précis. Un sur deux le trouve utile ou très utile. Très appréciable : 93% vont le recommander à d’autres ou sont prêts à le faire. « Une autre preuve d’intérêt c’est que nous continuons à enregistrer des participations chaque jour », note Pierre Lelong. « Cela confirme que Goshaba rencontre de vrais besoins. En Belgique, nous sommes le seul opérateur de formation à avoir mis le test en ligne. » A partir des résultats, les experts au sein de Technofutur TIC informent les candidats sur les formations qualifiantes en lien avec leurs compétences. Les métiers du numérique sont extrêmement variés : de la cybersécurité au marketing digital en passant par le développement informatique et l’analyse des données, ils englobent un large éventail de profils et de spécialisations, offrant de nombreuses opportunités d'emploi en constante croissance. Test : https://app.goshaba.io/r/application/63ff63f878f6f1001243401a?lang=fr