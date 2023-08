Châtelet: 33 couples jubilaires (de 50 à 65 ans de mariage) ont été mis à l'honneur

En la grande salle des fêtes du Groupe Destrée à Châtelineau Taillis-Pré, les couples jubilaires étaient attendus par le bourgmestre Daniel Vanderlick et plusieurs échevines et échevins. Dans son allocution, le mayeur a accueilli les heureux jubilaires qui, par leur existence même, prouvent que l’on peut parcourir à deux un long chemin d’amour et d’affection.